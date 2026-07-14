LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Romo al comando in solitaria il gruppo maglia gialla fa sul serio

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha mantenuto il comando in solitaria, mentre il gruppo maglia gialla ha aumentato l’intensità degli scatti. La temperatura sulla strada ha raggiunto una media di 31,3°C, rendendo la corsa ancora più impegnativa. La classifica generale si è modificata, con alcuni atleti che hanno guadagnato posizioni e altri che hanno perso terreno. La corsa continua con momenti di grande tensione e sforzo fisico.