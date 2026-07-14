LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Romo al comando in solitaria il gruppo maglia gialla fa sul serio
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha mantenuto il comando in solitaria, mentre il gruppo maglia gialla ha aumentato l’intensità degli scatti. La temperatura sulla strada ha raggiunto una media di 31,3°C, rendendo la corsa ancora più impegnativa. La classifica generale si è modificata, con alcuni atleti che hanno guadagnato posizioni e altri che hanno perso terreno. La corsa continua con momenti di grande tensione e sforzo fisico.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.58 Fa ancora caldissimo sulle strade del Tour: la temperatura media odierna è di 31,3°. 15.55 Tadej Pogacar ha vinto due volte nella giornata del 14 luglio al Tour de France, nel 2021 e nel 2024. 15.52 Romo ha un margine di ’51” sul plotone. 15.49 Sta per iniziare la Côte de Murat (5.2 km al 5.3%, terza categoria). 15.46 Mancano 57 km al traguardo. 15.43 Javier Romo passa per primo sul GPM del Col de Prat de Bouc. 15.40 Il gruppo maglia gialla sta rientrando su Alex Baudin, Valentin Paret-Peintre e Ramses Debruyne. 15.37 Javier Romo si sta avviando in solitaria verso la vetta del Col de Prat de Bouc (3,1 km al 6,5%, terza categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it
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