LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un terzetto al comando nuova maglia gialla virtuale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.32 50 chilometri all’arrivo. 16.31 Andiamo alla scoperta di Torstein Træen. Il corridore norvegese classe 1995 ha ottenuto due vittorie tra i professionisti: nel 2020 il trentenne di Hønefoss ha vinto la terza tappa del Tour of Malopolska mentre nel 2024 si è imposto nella quarta frazione del Giro di Svizzera. 16.28 Sono trascorse 3 ore dall’inizio della tappa. La velocità media fino a questo momento è di 42.6 kmh. 16.25 Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe), Mathias Vacek (Lidl – Trek) ed Alex Kirsch (Cofidis) hanno 50? di vantaggio su Nico Denz (Red... 🔗 Leggi su Oasport.it

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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