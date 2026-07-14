Durante la tappa del Tour de France 2026 di oggi, Pedersen ha raggiunto per primo il traguardo intermedio, mentre il gruppo rimane compatto. A circa 130 km dal traguardo, alle 14.00, la corsa prosegue con continui tentativi di fuga, anche se il gruppo principale non si scompone. Alle 13.57, i ciclisti sono rimasti uniti, ma si registrano ancora scatti e tentativi di accelerazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.00 130 km al traguardo. 13.57 Gruppo che torna compatto, ma continuano gli scatti. 13.54 Attacco di tre corridori della INEOS, seguiti da una decina di corridori. 13.53 Merlier ha quasi 2? di svantaggio dal gruppo, per il belga si prospetta una giornata durissima. 13.52 Contrattacco di Van der Poel che sfrutta il rallentamento del gruppo dopo il traguardo intermedio, lo seguono Matthews e Tejada. 13.50 Grande volata al fotofinsh tra Kanter e Pedersen, con il danese che dovrebbe esser passato davanti prendendosi 25 punti e aumentando il suo vantaggio nella classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen vince il traguardo intermedio, gruppo che rimane compatto

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