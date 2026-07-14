Durante la tappa del Tour de France 2026, il gruppo maglia si sta avvicinando a Romo, con circa 30 secondi di svantaggio rispetto a uno scalatore spagnolo. Il percorso di oggi include tre Gran Premi della Montagna, e il corridore della Movistar, nato nel 1999, è ormai a poco più di 30 secondi dal gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.10 Il percorso odierno prevede ancora tre GPM. 16.07 Il destino del corridore spagnolo della Movistar sembra segnato: il plotone è distante appena ’34” dal classe ’99 castigliano. 16.04 Nel gruppo maglia gialla sono rimasti una quarantina di elementi. 16.01 Javier Romo si prende anche la la Côte de Murat. 15.58 Fa ancora caldissimo sulle strade del Tour: la temperatura media odierna è di 31,3°. 15.55 Tadej Pogacar ha vinto due volte nella giornata del 14 luglio al Tour de France, nel 2021 e nel 2024. 15.52 Romo ha un margine di ’51” sul plotone. 15.49 Sta per iniziare la Côte de Murat (5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo maglia si avvicina a Romo, intorno ai ’30” il margine dello spagnolo

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