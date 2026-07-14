Tappa del Tour de France 2026 in corso con un attacco deciso di un ciclista sloveno, che ha sorpreso gli avversari con una rasoiata. Mentre alcuni corridori mostrano segni di fatica, l’ecuadoregno in fuga sta perdendo terreno e si avvicina il momento in cui verrà raggiunto dal gruppo di testa. Nel frattempo, un altro atleta ha iniziato a recuperare posizioni anche in discesa, riducendo il distacco dal leader della classifica generale. La corsa continua con cambi di ritmo e sorprese lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.01 Inizia a guadagnare anche in discesa Pogacar, ora il ritardo di Carapaz è intorno ai 15?: l’ecuadoregno sta per essere raggiunto dal gruppetto di Vingegaard. 17.00 Carapaz non molla: l’ecuadoregno dell’EF è ad appena 6? dallo sloveno. Il gruppetto di Vingegaard paga 16? dallo sloveno. A 28? Martinez, Del Toro e Pidcock. 16.57 In difficoltà Isaac Del Toro, che si è staccato dal gruppetto dove ci sono Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Paul Seixas. 16.56 Pogacar salta Carapaz! Lo sloveno transiterà per primo sul GPM del Col de Pertus. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: DIRETTA: micidiale rasoiata di Pogacar! Tutti sulle gambe, soffre Del Toro

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Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

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