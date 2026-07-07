LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un duo all’attacco Træen maglia gialla virtuale

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un ciclista è stato coinvolto in una caduta, colpito anche un altro ciclista che ha battuto il mento. Il ciclista coinvolto è stato soccorso dalla squadra medica. La corsa continua con un duo all’attacco, mentre un corridore indossa temporaneamente la maglia gialla virtuale. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.01 Nella caduta precedente è stato coinvolto anche Jake Stewart (NSN Cycling Team) che ha battuto il mento ed ora è soccorso dalla macchina medica. 16.00 Scatto di Molenaar che passa terzo e si prende punti per la maglia a pois. Ne approfitta Pedersen che dà continuità all’azione e porta via un piccolo gruppetto. 15.59 Caduta in fondo al gruppo. Coinvolti Simone Velasco (XDS Astana Team) e Silvan Diller (Alpecin – Premier Tech) 15.58 Tratnik passa per primo sul Col de Coudons davanti a Vacek che non ha fatto la volata 15.56 Ricordiamo i nomi dei corridori... 🔗 Leggi su Oasport.it

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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