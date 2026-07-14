LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altro assolo inesorabile di Pogacar Giornata storta per Vingegaard e Del Toro

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un attacco di Pogacar ha portato a un distacco significativo nel gruppo dei favoriti. Vingegaard e Del Toro hanno perso terreno rispetto al leader, che ha mantenuto un ritmo inesorabile. La cronaca si conclude qui, con il corridore sloveno che si conferma in testa alla classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.38 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 17.36 Domani, mercoledì 15 luglio, sarà la volta dell’undicesima tappa: Vichy-Nevers di 161,3 km, dove potrebbero tornare protagonisti i velocisti, nonostante il percorso non escluda una fuga numerosa da lontano. 17.34 Migliore degli italiani Davide Piganzoli: 12° al traguardo a 2’42” e 13° in classifica generale a 13’38”. 17.33 L’edizione numero 113 del Tour de France è sempre più nelle mani di Tadej Pogacar: il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

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