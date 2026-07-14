LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altro assolo inesorabile di Pogacar Giornata difficile per Vingegaard e Del Toro

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi al Tour de France 2026, Pogacar ha vinto in modo netto, con un assolo che ha lasciato gli inseguitori. Vingegaard e Del Toro hanno concluso la corsa in difficoltà. In classifica generale, Evenepoel si è posizionato secondo, a 32 secondi da Pogacar, mentre Seixas ha terminato terzo, a 34 secondi.