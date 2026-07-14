LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altro assolo inesorabile di Pogacar Giornata difficile per Vingegaard e Del Toro
Durante la tappa di oggi al Tour de France 2026, Pogacar ha vinto in modo netto, con un assolo che ha lasciato gli inseguitori. Vingegaard e Del Toro hanno concluso la corsa in difficoltà. In classifica generale, Evenepoel si è posizionato secondo, a 32 secondi da Pogacar, mentre Seixas ha terminato terzo, a 34 secondi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.17 Grandissimo finale di Evenepoel che ha chiuso al secondo posto, a 32? da Pogacar, terzo Seixas a 34?. Finale difficile per Vingegaard, che al traguardo paga 44? dallo sloveno. 17.16 Tadej Pogacar trionfa sul traguardo di Le Lorian! Per il fuoriclasse sloveno sono tre vittorie in questa edizione della Grande Boucle. 17.15 Ultimo chilometro! 17.14 Evenepoel sta tenendo duro e prova a rientrare sul gruppetto di Vingegaard. Anche Del Toro sembra aver superato il momento di crisi precedente. 17.13 Lo sloveno transita ora sul Col de Font de Cère: mancano 2,7 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 STAGE 10 Live Commentary - Will Pogacar Attack Vingegaard on the Hills
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar in testa, ma Vingegaard rimonta!Tappa di oggi del Tour de France 2026 vede un duello tra Pogacar, che al momento si trova in testa, e Vingegaard, che sta rimontando posizioni.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: DIRETTA: micidiale rasoiata di Pogacar! Tutti sulle gambe, soffre Del ToroTappa del Tour de France 2026 in corso con un attacco deciso di un ciclista sloveno, che ha sorpreso gli avversari con una rasoiata.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Settima Tappa; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di classe per Mathieu Van der Poel, quinto un ottimo Ganna; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa.
Domenica 12 Luglio Live Rai Sport: diretta Ciclismo Tour de France 2026, Beach Volley, Tuffi x.com
Tour de France: Van der Poel vince la 9ª tappa, Ganna quinto, Pogacar maglia gialla. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/07/ciclismo-tour-de-france-2026-tappe-maglia-gialla-cronaca-testuale-diretta-live-streaming-video-risultati-f282e facebook
[Preparazione prima della corsa] Tour de France Femmes: Presentazione delle cicliste per la classifica generale reddit
LIVE Tour de France: Romo ripreso dal gruppo, Carapaz parte all'attacco e prende 30Dopo il primo giorno di riposo, la decima tappa del Tour de France, tra Aurillac e Le Lioran, promette uno spettacolo emozionante nel giorno della festa nazionale francese: 166 km con 3.800 metri di d ... gazzetta.it
Tour de France, la 10^ tappa in diretta live: Pogacar vola verso la vittoriaCome da tradizione, il giorno di festa nazionale in Francia per l'anniversario della Presa della Bastiglia si celebra con una delle tappe più divertenti della Grande Boucle: sette GPM lungo le vette d ... sport.sky.it