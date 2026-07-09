LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar in testa ma Vingegaard rimonta!

Tappa di oggi del Tour de France 2026 vede un duello tra Pogacar, che al momento si trova in testa, e Vingegaard, che sta rimontando posizioni. Dopo aver attraversato il passo del Tourmalet, i ciclisti affrontano una lunga discesa seguita da una salita finale. La classifica generale si sta ancora definendo con i corridori che cercano di guadagnare tempo prima della conclusione. La tappa prosegue con i ciclisti impegnati in un tratto di trasferimento prima della fase conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.21 Ricordiamo che, dopo il Tourmalet, ci sarà una lunga discesa, prima della pedalabile salita conclusiva. 16.20 Adesso Pogacar sta andando in progressione. Sale a 15? il vantaggio su Vingegaard. 40 km al traguardo, 2 km al GPM. 16.19 Evenepoel è già sprofondato ad un minuto da Pogacar.Viene da chiedersi perché si ostini a puntare tutto sul Tour de France. In salita è due spanne sotto i due mostri sacri attuali. 16.18 Seixas sta andando a riprendere Del Toro e Lipowitz. Comunque molto bene il giovane francese. 16.18 Vingegaard ha fatto fatica sul cambio di passo secco, ma sulla regolarità sta salendo come Pogacar! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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