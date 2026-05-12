Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa l’ultima parte della tappa, con 75 chilometri ancora da percorrere. Il gruppo principale mantiene il controllo sui sei corridori in fuga, che sembrano destinati a rimanere lontani dalla vittoria di tappa. La corsa si avvicina al traguardo con le squadre che gestiscono la situazione, senza grandi scossoni fino a questo momento. La classifica generale rimane invariata, con i leader che attendono l’ultima fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.37 I sei battistrada continuano ad essere controllati dal gruppo, difficilmente avranno la possibilità di giocarsi il successo di tappa. Sul Cozzo Tunno, infatti, in molti vorranno provare ad inventarsi qualcosa e i fuggitivi facilmente pagheranno le fatiche accumulate. 15.34 Con il ritiro di Groves salgono a 9 i corridori non più presenti in corsa. 15.31 Questa mattina non è partito Wilco Keldermann, esperto compagno di suqdra di Vingegaard. Il danese dovrà, dunque, rinunciare ad una pedina fondamentale per le tappe in salita. 15.28 Diffilmente gli sprinter puri avranno la possibilità di giocarsi il successo, ma tutto dipenderà dal ritmo imposto dal gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al termine, il gruppo controlla i sei battistrada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, il gruppo controlla i battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sei battistrada, l’Astana controlla il loro vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.

Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa.

Il nostro Paolo Pacchioni commenta il Giro d'Italia finora con Gianni Bugno? #NonStopNews @giroditalia #GirodItalia LIVE ?? Link in Bio x.com

[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia - reddit.com reddit

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al termine, il gruppo controlla i sei battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 15.34 Con il ritiro di Groves salgono a 9 i corridori non più presenti ... oasport.it