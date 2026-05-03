LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 70 km alla conclusione il gruppo si avvicina ai fuggitivi

Al momento mancano circa 70 chilometri alla fine della tappa odierna del Giro di Romandia 2026, e il gruppo principale si sta avvicinando ai fuggitivi. La collaborazione tra le squadre UAE e Bahrain Victorious sta portando a una riduzione del distacco, che si attesta ora a circa 2 minuti e 15 secondi dopo una salita. La corsa prosegue con questa dinamica, mentre gli atleti si avvicinano all’ultimo tratto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Continua la collaborazione tra UAE e Bahrain Victorious, che ha permesso sulla precedente salita di ridurre a 2’15” il distacco dalla fuga. 14.28 E’ terminata la salita sia per la fuga che per il gruppo. In cima è passato primo Tratnik, seguito da Fisher-Black e Söderqvist. 14.26 Con il quarto posto di ieri Lorenzo Fortunato è entrato nella top ten della generale. Lo scalatore italiano oggi potrebbe sopravanzare altri corridori, ma sarà difficile fare la differenza sulla salita di Leysin. 14.23 Al GPM di Sottens erano passati in ordine Tratnik (5 punti), Dhondt (3 punti) e Hellemose (1 punto), vedremo a chi toccherà occupare le prime tre posizioni al termine di questa ascesa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, il gruppo si avvicina ai fuggitivi Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, gruppo a 2’20” dalla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ultimo passaggio sul Jaunpass, il gruppo si avvicina ai quattro fuggitivi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; Giro di Romandia | 5ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km alla conclusione, otto in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Ecco gli otto corridori al comando: Jakob Soederqvist (Lidl Trek), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jan ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 saw a brief halt after the peloton missed a turn, prompting organizers to neutralize and restore the course. The race regrouped, the eight leaders were re-positioned, and the field regrouped before the stage resumed. Read the full r… x.com