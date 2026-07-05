LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | prima stoccata di Pogacar sul Montjuic?
Durante la seconda tappa del Tour de France 2026, arrivata nella capitale della Catalogna, si è verificato un episodio che ha visto coinvolto un ciclista. La tappa si è svolta con un percorso che ha attraversato il Montjuic, e in questa occasione il corridore sloveno ha lanciato una prima stoccata sul colle. La tappa è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla corsa e sui protagonisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2026, per il secondo giorno consecutivo si arriverà nella capitale della Catalogna. Il percorso misura 168.5 km, con partenza da Tarragone e arrivo a Barcellona. La corsa rimarrà tranquilla per i primi 88 km, in questa parte ci sarà solo lo sprint intermedio di Viladecans che potrebbe ingolosire i velocisti, poi inizierà la prima salita di giornata: Côte de Begues (6.1 km al 6.5% medio, seconda categoria). Dalla cima ci saranno 43 km con qualche saliscendi, prima dell’entrata nel circuito finale (che comprende l’arrivo). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 1 Preview: Expect Big Gaps
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