LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | prima stoccata di Pogacar sul Montjuic?

Notizia in breve

Durante la seconda tappa del Tour de France 2026, arrivata nella capitale della Catalogna, si è verificato un episodio che ha visto coinvolto un ciclista. La tappa si è svolta con un percorso che ha attraversato il Montjuic, e in questa occasione il corridore sloveno ha lanciato una prima stoccata sul colle. La tappa è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla corsa e sui protagonisti.