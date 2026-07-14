A 24 ore dalla semifinale, le squadre affrontano le ultime decisioni. La Francia si prepara con un doppio ballottaggio tra Tchouameni e Koné a centrocampo, e tra Ruiz e Pedri in attacco. La Spagna, invece, si trova di fronte a due incognite, senza confermare ancora le formazioni titolari. I tecnici preferiscono mantenere il riserbo, lasciando aperti i dubbi sulla composizione delle squadre per la sfida decisiva.

Un dubbio per la Spagna, i soliti due interrogativi nella Francia. A ventiquattrore dalla semifinale i ct De la Fuente e Deschamps non rivelano tutte le carte. Nella Spagna è in ballo una maglia a centrocampo: con Rodri centrale più difensivo e Dani Olmo affiancato a Oyarzabal, c’è da capire chi giocherà mezzala tra Fabian Ruiz del Psg (favorito) e Pedri del Barcellona, fuori a sorpresa nel quarto di finale con il Belgio. La Francia presenta il dilemma nei due ruoli senza un titolare fisso qui al Mondiale: sembra che anche stasera il romanista Koné, il migliore contro il Marocco, sia in vantaggio come pivot davanti alla difesa su Tchouameni del Real, del tutto recuperato ma fuori da 15 giorni, mentre a sinistra dell’attacco Doué dovrebbe essere preferito ancora a Barcola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Spagna, le ultime dai campi: doppio ballottaggio Tchouameni-Koné e Ruiz-Pedri

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