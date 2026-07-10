Alle 21 scendono in campo le nazionali di Spagna e Belgio. La formazione spagnola schiera Unai Simon tra i pali, con Porro, Laporte e Cubarsì in difesa, e Cucurella a sinistra. A centrocampo ci sono Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz, mentre in attacco Yamal, Oyarzabal e Baena. La squadra belga presenta Courtois in porta, con Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper in difesa. A centrocampo Raskin, Tielemans e De Bruyne, con Trossard, De Ketelaere e Doku in avanti.

(4-3-3) Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsì, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct. De la Fuente. (4-3-3) Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Trossard, De Ketelaere, Doku. Ct. Garcia. Il canale X della nazionale belga ha giocato col nome di Los Angeles e il soprannome della squadra di Rudi Garcia, i Red Devils. La Spagna è l'unica squadra del Mondiale a non aver incassato gol. Si gioca al So.Fi Stadium di Los Angeles. Spagna e Belgio si sono affrontate due volte in precedenza in un Mondiale con una vittoria a testa. Il primo scontro risale ai quarti di finale del 1986, quando i Diavoli Rossi ebbero la meglio sugli avversari ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Spagna-Belgio, le ufficiali: Garcia con Cdk e Doku. De la Fuente esclude Pedri

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