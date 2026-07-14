Tempo di lettura: 2 minuti Le lunghe liste d’attesa della sanità pubblica continuano a rappresentare uno dei principali motivi di malcontento dei cittadini. Le proteste per i tempi necessari a ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico sono comprensibili e meritano risposte concrete. Accanto a questo tema, però, c’è un altro aspetto che riguarda il senso di responsabilità di ciascuno. È proprio questo il messaggio che l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha voluto rilanciare, ricordando ai cittadini l’importanza di disdire tempestivamente gli appuntamenti ai quali non possono presentarsi. La disdetta, da effettuare almeno due giorni lavorativi prima della data prevista, consente all’Azienda di riassegnare rapidamente quello stesso appuntamento a un altro paziente in lista d’attesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Liste d’attesa: le proteste sono legittime, ma disdire una visita quando non si può andare è un dovere

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