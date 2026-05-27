Una task force è stata istituita per ridurre le liste di attesa, con l’obiettivo di effettuare esami solo quando sono necessari. La Regione ha annunciato che questa misura rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari e abbattere i tempi di attesa. Non sono stati forniti dettagli su come verranno gestite le procedure o sui criteri di priorità, ma l’intento è di ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza del sistema sanitario.

La Regione "ha fatto un passo importante per migliorare i servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa". Così sostiene Palazzo Donini che dà notizia della nascita dei gruppi di lavoro sull’appropriatezza prescrittiva, formati da medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e ospedalieri, che lavorano insieme per un obiettivo comune: fare in modo che ogni visita specialistica o esame venga prescritto solo quando è davvero necessario e utile per la salute del cittadino. Ogni gruppo, coordinato da uno specialista di riferimento, si concentra sulle prestazioni più richieste in assoluto, ovvero visita oculistica (Giovanbattista... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Task force per ridurre le liste di attesa: "Esami solo quando sono necessari"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

-23 Aprile 2026- Visite ed esami più rapidi: lUmbria accelera sul recupero delle liste dattesa.

Notizie e thread social correlati

Nuova materna a Massa, 36 iscritti: "Un passo per ridurre le liste d’attesa"A Massa Lombarda, 36 bambini si sono iscritti alla nuova scuola dell’infanzia statale, che ha aperto i battenti a settembre.

Sicilia, il neoassessore alla Sanità Caruso: «L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa»In Sicilia, il nuovo assessore alla Sanità ha dichiarato che il primo obiettivo è ridurre le liste d’attesa.

Argomenti più discussi: Task force per ridurre le liste di attesa: Esami solo quando sono necessari; Servizi consolari: prosegue l’esame delle risoluzioni in Commissione esteri - Aise.it; Artrite reumatoide, pubblicate le nuove raccomandazioni EULAR di trattamento; ZES Unica, la BEI accelera sul Mezzogiorno: firmato a Napoli il protocollo con il Governo.

Il caos di Villa Costanza. Task force al lavoro per liberare il tramIntesa fra Scandicci e Firenze: subito lo studio sui flussi dei passeggeri. L’obiettivo è garantire più posti per i pendolari. Bellosi propone un nuovo ticket. msn.com