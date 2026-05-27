Controllo oculistico la grande piaga delle liste d’attesa Otto mesi prima di una visita all’Asl
In area di Pistoia, il tempo di attesa per una visita oculistica di controllo tramite l’Asl è di circa otto mesi, con una data stimata di prenotazione al 20 gennaio 2027.
Pistoia, 27 maggio 2026 – Per una semplice visita oculistica di controllo tramite Asl, nell’area di Pistoia bisogna attendere fino al 20 gennaio 2027. Otto mesi per un controllo di routine: un dato che racconta da solo la misura del problema. I cittadini che provano a prenotare tramite Cup si trovano di fronte a un muro, senza alternative e senza spiegazioni, se non la consapevolezza che il sistema delle liste d’attesa è ormai ai limiti. La ricerca di un appuntamento prima del 2027 risulta infatti del tutto inutile. Non solo non c’è disponibilità in ospedale, ma l’ingorgo riguarda anche l’intera rete degli ambulatori territoriali. Calamità nei calendari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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