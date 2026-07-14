L' ironia di Binaghi | A che ora gioca l' Italia? Ero distratto da Wimbledon

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della federazione italiana tennis e padel ha commentato di non aver seguito la partita della nazionale di calcio, chiedendo a che ora si giochi. La sua affermazione è stata fatta durante un’intervista al TG3 e ha ironizzato sul fatto di essere stato distratto da Wimbledon.

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“A che ora gioca l’Italia stasera? Non sono riuscito a seguirla”. La battuta è di Angelo Binaghi, presidente della federazione italiana tennis e padel, che in un’intervista al TG3 ha tirato una stoccata al calcio azzurro. Non senza una punta di ulteriore ironia con riferimento al nuovo trionfo di Jannik Sinner: “Sapete ero distratto da Wimbledon.”, ha commentato Binaghi, non nuovo a frecciatine di questo genere. E proprio con riferimento alla vittoria bis dell’altoatesino nel torneo più importante della stagione, il n. della Fitp ha espresso così la sua soddisfazione: “Direi che la missione è compiuta a tutto tondo, non solo per la vittoria strepitosa di Sinner, ma anche per gli ottimi risultati di Cobolli e Paolini”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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