Un rappresentante istituzionale ha chiesto a che ora si giochi la partita dell’Italia questa sera, ammettendo di essere stato distratto dal torneo di Wimbledon e di non averla seguita. La domanda è stata fatta in modo scherzoso, riconoscendo di non aver prestato attenzione all’evento sportivo. La dichiarazione ha attirato l’attenzione per il tono informale e per il fatto che sia stata rilasciata da una figura pubblica.

Alle volte certi sfottò sono così ben congegnati che non resta che dire: touché. Quando poi tale sfottò arriva da una figura istituzionale, è ancora meglio. Angelo Binaghi, presidente della Fitp, non ha lanciato una semplice frecciata alla Nazionale italiana, ha buttato proprio l’arco con tanto di faretra. Le sue parole al Tg3. Le parole di Binaghi. Direi missione compiuta a tutto tondo, non solo perché abbiamo avuto una vittoria strepitosa con Sinner, ma anche perché Cobolli e Paolini hanno fatto ottimi risultati “. Poi, la bomba: “ A che ora gioca stasera l’Italia? Io ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirla “. Su Malagò. Non è mancato un commento su Malagò, neo presidente della Figc: “ Malagò non ha assolutamente bisogno di consigli, tanto lui fa esattamente il contrario di quello che faccio io, dalla a alla z. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Binaghi la tocca piano: “A che ora gioca stasera l’Italia? Io ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirla”

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