Venerdì, le forze statunitensi hanno aperto il fuoco in risposta a uno scontro con le forze iraniane nello Stretto di Hormuz, danneggiando due petroliere iraniane. L’incidente è avvenuto durante la notte e ha aumentato la tensione nella regione, mentre i negoziati tra le parti sembrano essere in fase di stallo. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli attori coinvolti.

Le forze statunitensi hanno aperto il fuoco e messo fuori uso due petroliere iraniane venerdì, dopo uno scambio di colpi con le forze iraniane nello Stretto di Hormuz durante la notte. “Le conseguenze di questo avventurismo capriccioso e di questo comportamento sconsiderato sono ormai evidenti al mondo intero. I tweet deliranti non hanno più alcun peso sulla realtà”. Lo afferma su X Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri di Teheran. «Per quanto riguarda i negoziati, la proposta Usa è ancora in fase di valutazione. Una volta raggiunta la conclusione definitiva, la annunceremo senza dubbio». Lo ha dichiarato Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, all’agenzia di stampa iraniana Tasnim.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli USA hanno attaccato due petroliere iraniane, tensione nello Stretto di Hormuz e negoziati in stallo

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