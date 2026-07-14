L’Inter fatica a sostituire Dumfries

L'Inter aveva una clausola di 20 milioni di euro per il trasferimento di Dumfries, che è stata attivata. Il giocatore ha lasciato il club per unirsi al Real Madrid. La squadra nerazzurra ora cerca un sostituto per il terzino olandese, che ha lasciato il club dopo aver eseguito la clausola. La cessione si è concretizzata in un breve lasso di tempo, senza possibilità di negoziazione.

2026-07-13 19:47:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Fiorentino Perez Lo ha annunciato in occasione delle elezioni per la presidenza della Real Madrid e l’Inter non poteva fare nulla per mantenere a Denzel Dumfries che ha eseguito la sua clausola di 20 milioni di euro per aderire al Santiago Bernabeu. È passato più di un mese da allora. e la squadra neroazzurra stenta a ingaggiare il suo sostituto. Anche prima dell’arrivo di Dumfries al Real Madrid da Italia Già comincia a trapelare che l’obiettivo prioritario dell’Inter fosse quello di occupare la corsia di destra Marco Palestra che ha concluso il corso come una delle più grandi irruzioni del ‘Calcio’ durante il suo incarico a Cagliari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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SPERANZA DUMFRIES

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