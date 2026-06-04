Dodò è considerato un'opzione per sostituire Dumfries come laterale destro, grazie a un costo che rende l'acquisto più accessibile.

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© Internews24.com - Dodò l’alternativa a Palestra per sostituire Dumfries! Il prezzo agevola l’operazione

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