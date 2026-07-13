Inter Atalanta tensione dopo il caso Palestra | cambia anche il Trofeo Bortolotti

Dopo il mancato accordo sulla palestra, l'Inter ha deciso di non partecipare all'amichevole estiva contro l'Atalanta, sostituita dall'Athletic Bilbao. La squadra nerazzurra ha scelto di non essere presente nel match che si svolgerà nel contesto del Trofeo Bortolotti. La situazione ha generato tensioni tra le società coinvolte, e il cambio di avversario è stato confermato da fonti vicine all'organizzazione del torneo.

di Alberto Petrosilli Sky Sport: i nerazzurri non parteciperanno all’amichevole estiva, al loro posto l’Athletic Bilbao. Strascichi dopo il mancato affare Palestra. L’operazione legata a Palestra avrebbe lasciato conseguenze importanti nei rapporti tra Inter e Atalanta. Quella che sembrava una trattativa ormai destinata a concludersi positivamente per il club nerazzurro si è improvvisamente complicata con l’ inserimento del Chelsea, che ha cambiato gli equilibri e fatto sfumare il trasferimento. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riferito da Sky Sport, il mancato accordo avrebbe provocato un evidente raffreddamento dei rapporti tra le due società, con effetti che andrebbero oltre il semplice mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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INTER-ATALANTA 1-1: INTER COLPITA DAL MANGANIELLO

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