Marotta | Palestra è venuto meno a un impegno verbale con l' Inter e il suo agente

L'Inter ha perso un giocatore importante a causa di un impegno non mantenuto da parte di Palestra, che avrebbe dovuto arrivare come rinforzo. La decisione ha portato anche alla rinuncia forzata a Khalaili, lasciando un vuoto significativo sulla fascia destra della squadra. Nel frattempo, Dumfries ha lasciato il club, aggravando la situazione nel settore difensivo.

L'addio di Dumfries, il mancato arrivo di Palestra, la rinuncia forzata a Khalaili: l'Inter ha un vuoto a destra, non il solo, ma di certo il più rilevante. E su questo tema è ruotata la seconda parte della conferenza del presidente nerazzurro Beppe Marotta nel primo giorno di ritiro dei campioni d'Italia: "Noi avevamo già l'accordo con l'Atalanta per Palestra" ha puntualizzato Marotta. "Non è che noi ci siamo tolti da un accordo, diciamo che il giocatore ha fatto una scelta di vita. Una scelta con la quale è venuto meno a un impegno verbale assunto nel mese precedente. Il suo agente (Alessandro Lucci, ndr) forse poteva avere un ruolo più consistente nel determinare la scelta da prendere, invece ha scelto di portarlo in un campionato diverso dal nostro". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Marotta: Palestra è venuto meno ad un impegno verbale

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Temi più discussi: Marotta: Palestra ha scelto un'altra strada, l'agente poteva avere un ruolo maggiore. Khalaili non ha superato le visite; Inter, Marotta: Palestra è venuto meno a un impegno verbale e il suo agente...; Inter, Marotta: Palestra è venuto meno a un impegno preso, ha fatto una scelta di vita; Marotta: Palestra è venuto meno a un impegno verbale preso con l'Inter, ci siamo dovuti arrendere.

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