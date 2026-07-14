L’insostenibile litigiosità siciliana
Un generale, noto per la sua autorità e gerarchia, ha incontrato difficoltà nel gestire un conflitto in Sicilia. Nonostante la sua esperienza militare, non è riuscito a risolvere le tensioni sul territorio. La situazione ha portato a uno scontro tra le parti coinvolte, che si sono rivolte a figure di mediazione ma senza successo. La disputa rimane irrisolta, evidenziando le problematiche di gestione e comunicazione nella regione.
Sembra che pure Vannacci stenti in Sicilia a trovare una quadra. Eppure lui è un generale, si intende di gradi e gerarchie, di autorevolezza del comando. Ma in Sicilia è più facile trovare caporali che si ritengono generali, o quantomeno colonnelli, che truppe. Nessuno vuole essere soldato semplice in Sicilia, lo scoprì pure il generale Garibaldi arruolando i “picciotti” siciliani, che erano molto meno gestibili dei suoi “mille”. Il responsabile di Futuro nazionale per Sicilia e Sardegna, il sardo Gianluca Dessì, ha percepito immediatamente l’estrema litigiosità dei 153 comitati di FN sorti in Sicilia, l’un contro l’altro armati. Per cosa?... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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