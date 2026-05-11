Mi innervosisce la litigiosità della sinistra Mio padre seguace del Cav e ora di Giorgia
Un politico ha dichiarato di essere infastidito dalla litigiosità all’interno della sinistra. Ha aggiunto di aver avuto un padre che ha sostenuto il leader del centrodestra e ora appoggia il partito di Giorgia Meloni. Quando gli è stato chiesto se il suo rapporto con l’ex esponente di destra potesse influenzarlo, ha risposto di no. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto politico tra esponenti di diverse fazioni.
Ma scusi, a forza di frequentare Francesco Storace non c'è il rischio che lei diventi di destra? "No. È più probabile che Storace diventi gay". Inizia così questa intervista con Vladimir Luxuria, mito della sinistra trasgressiva, ex deputata comunista, impegnata in mille battaglie civili. Con Storace lei conduce una trasmissione radio ormai da tre anni. Ne deduco che è possibile far convivere due persone su due posizioni così distanti. "Si capisce dal titolo della trasmissione: il rosso e il nero. Due persone che si trovano su posizioni non solo distanti ma spesso addirittura opposte. Discutono in modo civile e conflittuale. Io ho sempre fatto così in vita mia".🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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