Mi innervosisce la litigiosità della sinistra Mio padre seguace del Cav e ora di Giorgia

Un politico ha dichiarato di essere infastidito dalla litigiosità all’interno della sinistra. Ha aggiunto di aver avuto un padre che ha sostenuto il leader del centrodestra e ora appoggia il partito di Giorgia Meloni. Quando gli è stato chiesto se il suo rapporto con l’ex esponente di destra potesse influenzarlo, ha risposto di no. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto politico tra esponenti di diverse fazioni.

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