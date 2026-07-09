L’insostenibile ignoranza del caldo

Dal 29 luglio arriva in edicola il primo numero di una nuova serie di Dylan Dog, che include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione è composta da due puntate e rappresenta un evento inedito nel settore. La serie combina l’universo dell’indagatore dell’incubo con storie di autori noti nel mondo del fumetto. La pubblicazione segue una lunga attesa da parte dei lettori e si inserisce nella tradizione di incontri tra generi e stili diversi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. “Nessuno mi aveva mai detto che il dolore somiglia tanto alla paura”. Inizia così “Diario di un dolore” di C.S. Lewis. Il dolore arriva quatto quatto, che a volte nemmeno te ne accorgi, oppure irrompe violentemente, come uno strappo che costringe all’attenzione. A volte ci coglie impreparati, persino quando sappiamo che verrà. Eppure, il dolore può essere la fine dell’ignoranza e un ritorno alla realtà. Passiamo molto tempo nell’ignoranza, come società. C’è chi dice che il collasso climatico non esiste, chi pensa che non sia così grave oppure chi si convince che è lì, da qualche parte, in una dimensione astratta dove non ci può toccare davvero. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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