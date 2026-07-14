Il centrocampista inglese Declan Rice si sta riprendendo e sarà disponibile per la semifinale mondiale contro l'Argentina, in programma domani alle 21 italiane ad Atlanta. Le sue condizioni stanno migliorando, consentendogli di essere convocato per la partita.

In vista della semifinale dei Mondiali, in programma domani (alle ore 21 italiane) ad Atlanta contro l'Argentina, sono in netto miglioramento le condizioni del centrocampista inglese Declan Rise. Nella partita dei quarti di finale, vinta ai supplementari per 2-1 contro la Norvegia, il 27enne centrocampista dell'Arsenal era stato sostituito dal ct Tuchel all'intervallo, dopo che nei giorni precedenti aveva dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Nelle ultime ore, nel ritiro di Kansas City, Rice ha mostrato evidenti progressi e dovrebbe partire titolare nella gara contro Messi e compagni. Qualche dubbio, invece, c'è sull'utilizzo del difensore Ezri Konsa, costretto a uscire dal campo contro la Norvegia per crampi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inghilterra verso la semifinale con l'Argentina: Rice è pronto

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