Svizzera ko per 3-1 ai supplementari | l' Argentina in semifinale con l' Inghilterra

Da gazzettadelsud.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali contro l'Inghilterra. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari, dopo un pareggio nel tempo regolamentare. La partita si è conclusa con un risultato di 3-1 in favore dei campioni in carica, con le ultime due reti segnate durante il prolungamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Argentina si è qualificata per la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra, grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiro a giro di Alvarez e il tap-in di Martinez hanno deciso una partita tesa, dopo che Alexis Mac Allister aveva aperto le marcature e Dan Ndoye aveva pareggiato per la Svizzera, che ha visto Breel Embolo espulso nel secondo tempo. Argentina-Svizzera 3-1 ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez 6.5; Molina 5.5 (40' st Montiel sv), Romero 6 (1' sts Otamendi 6), Lisandro Martinez 6, Tagliafico 5.5 (33' st Gonzalez 6); Paredes 6 (5' sts Lopez sv), Enzo Fernandez 5. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

svizzera ko per 3 1 ai supplementari l argentina in semifinale con l inghilterra
© Gazzettadelsud.it - Svizzera ko per 3-1 ai supplementari: l'Argentina in semifinale con l'Inghilterra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Argentina in semifinale: Svizzera ko ai supplementari, ora c'è l'Inghilterra

Video Argentina in semifinale: Svizzera ko ai supplementari, ora c'è l'Inghilterra

Notizie e thread social correlati

Svizzera in 10, Julian e Lautaro decisivi ai supplementari: Argentina, semifinale con l'InghilterraDurante i quarti di finale, l'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 dopo i tempi supplementari.

Argentina in semifinale soffrendo, Svizzera ko ai supplementariJulian Alvarez ha segnato un gol decisivo che ha portato l'Argentina in semifinale, superando la Svizzera ai supplementari.

Temi più discussi: Mondiali: Svizzera ko 3-1 ai supplementari, Argentina in semifinale con l'Inghilterra; Mondiali: Svizzera ko 3-1 ai supplementari, Argentina in semifinale con l'Inghilterra; Svizzera ko, battuta ai supplementari 3-1: l’Argentina vola in semifinale contro l’Inghilterra; Mondiali 2026, Norvegia e Svizzera ko. In semifinale Inghilterra e Argentina.

svizzera ko per 3 supplementariMondiali: Svizzera ko 3-1 ai supplementari, Argentina in semifinale con l'Inghilterra(ANSA) - KANSAS CITY, 11 LUG - L'Argentina si è qualificata per la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra, grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari che hanno ... msn.com

svizzera ko per 3 supplementariSvizzera ko per 3-1 ai supplementari: l'Argentina in semifinale con l'InghilterraJulian Alvarez spedisce una brutta Argentina in semifinale. Una Seleccion sottotono soffre e la spunta 3-1 ai supplementari su una Svizzera solida e concreta ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web