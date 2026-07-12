L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali contro l'Inghilterra. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari, dopo un pareggio nel tempo regolamentare. La partita si è conclusa con un risultato di 3-1 in favore dei campioni in carica, con le ultime due reti segnate durante il prolungamento.

L’Argentina si è qualificata per la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra, grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiro a giro di Alvarez e il tap-in di Martinez hanno deciso una partita tesa, dopo che Alexis Mac Allister aveva aperto le marcature e Dan Ndoye aveva pareggiato per la Svizzera, che ha visto Breel Embolo espulso nel secondo tempo. Argentina-Svizzera 3-1 ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez 6.5; Molina 5.5 (40' st Montiel sv), Romero 6 (1' sts Otamendi 6), Lisandro Martinez 6, Tagliafico 5.5 (33' st Gonzalez 6); Paredes 6 (5' sts Lopez sv), Enzo Fernandez 5. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Svizzera ko per 3-1 ai supplementari: l'Argentina in semifinale con l'Inghilterra

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Argentina in semifinale: Svizzera ko ai supplementari, ora c'è l'Inghilterra

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