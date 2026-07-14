L’Inghilterra è preparata a tutto contro l’Argentina mentre Pickford insiste che i Tre Leoni non possano concentrarsi solo su Messi

Il portiere della nazionale inglese ha affermato che la squadra non potrà focalizzarsi solo su Messi durante la semifinale del Mondiale contro l’Argentina. La partita si giocherà mercoledì e l’Inghilterra si dichiara pronta a ogni eventualità, senza dedicare tutta l’attenzione a un singolo avversario.

2026-07-13 21:35:00 Giorni caldissimi in redazione! Il portiere dell’Inghilterra Jordan Pickford ha sottolineato che non potranno concentrarsi esclusivamente su Lionel Messi quando affronteranno per la prima volta la stella argentina nella semifinale della Coppa del Mondo di mercoledì. Gli uomini di Thomas Tuchel affrontano i campioni del mondo in carica ad Atlanta in quello che segna il primo incontro tra i due feroci rivali internazionali da oltre 20 anni. Il loro ultimo incontro risale al novembre 2005, in un’amichevole memorabile, vinta 3-2 dai Tre Leoni. Messi aveva esordito con l’Argentina poco meno di tre mesi prima, ma non era presente in quella partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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