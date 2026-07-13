2026-07-13 16:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’ex capitano dell’Inghilterra John Terry ha paragonato Jude Bellingham a Zinedine Zidane e afferma di non essere “preoccupato” per l’Argentina, avversaria della semifinale della Coppa del Mondo dei Tre Leoni. Terry, che è stato nominato due volte skipper dell’Inghilterra e due volte privato della fascia al braccio, è rimasto colpito dal modo in cui Bellingham ha portato la sua nazione alle semifinali, dove mercoledì affronteranno i campioni in carica ad Atlanta. Bellingham ha segnato finora sei gol nel torneo, di cui due in ciascuna delle ultime due partite dell’Inghilterra, contro Messico e Norvegia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex capitano dell’Inghilterra Terry paragona Bellingham a Zidane e afferma che i Tre Leoni sono “meglio dell’Argentina”

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