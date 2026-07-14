L’incontro segreto tra Bellini e Chopin | l’intuizione lirica del soprano Dominika Zamara

Notizia in breve

Un incontro tra Bellini e Chopin è stato organizzato segretamente, secondo quanto riferito dal soprano Dominika Zamara. La cantante ha dichiarato di aver avuto un’intuizione che ha portato alla creazione di questa collaborazione artistica e spirituale tra i due compositori. L’evento, che non è stato reso pubblico, si sarebbe svolto in modo riservato e senza comunicati ufficiali. La notizia è stata diffusa tramite dichiarazioni della Zamara, senza ulteriori dettagli.