L’incontro segreto tra Bellini e Chopin | l’intuizione lirica del soprano Dominika Zamara

Da laprimapagina.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro tra Bellini e Chopin è stato organizzato segretamente, secondo quanto riferito dal soprano Dominika Zamara. La cantante ha dichiarato di aver avuto un’intuizione che ha portato alla creazione di questa collaborazione artistica e spirituale tra i due compositori. L’evento, che non è stato reso pubblico, si sarebbe svolto in modo riservato e senza comunicati ufficiali. La notizia è stata diffusa tramite dichiarazioni della Zamara, senza ulteriori dettagli.

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Dominika Zamara Un’unione artistica e spirituale tra due colossi della musica romantica, nata da un’intuizione del soprano di fama internazionale Dominika Zamara. Il progetto “Bellini e Chopin, due Geni a confronto” mette in luce il legame tra questi due maestri dell’Ottocento, ispirandosi alla profonda amicizia e alle affinità stilistiche testimoniate dai loro epistolari. Il pubblico viene guidato alla scoperta di una sorprendente simbiosi: se nei Lieder di Fryderyk Chopin emerge la linea vocale del “belcanto” belliniano, nelle pagine pianistiche delle Arie da concerto di Vincenzo Bellini si percepisce chiaramente l’influenza del compositore polacco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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