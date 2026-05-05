Lirica il soprano Jessica Pratt in concerto al Teatro Verdi

Il soprano Jessica Pratt è la voce solista del concerto "Delirio", in programma sabato 16 maggio, alle ore 20:30, sul palcoscenico del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L'esibizione si avvale della partecipazione dell'Orchestra e del Coro del Conservatorio cittadino "Giuseppe Martucci".🔗 Leggi su Salernotoday.it

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