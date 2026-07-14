Liga rinviate le partite della prima giornata di Real Atletico e Barça

Le partite di Real Madrid, Atletico e Barcellona della prima giornata di Liga sono state rinviate. La decisione è stata presa per evitare sovrapposizioni con le semifinali dei Mondiali, che coinvolgono alcuni giocatori chiave di queste squadre. La Liga ha diffuso il calendario delle prime tre giornate, specificando che le partite di queste tre squadre saranno spostate a data da destinarsi. La modifica riguarda esclusivamente la prima giornata, lasciando invariate le successive.

La Liga ha pubblicato il calendario delle prime tre giornate, prestando particolare attenzione alla prima, dove l'intenzione era quella di posticipare le partite delle squadre con giocatori impegnati nelle semifinali dei Mondiali. E così è stato, almeno in parte., Il Real Madrid, il Barcellona e l'Atlético Madrid, con giocatori in Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, hanno visto le loro partite rinviate. Tuttavia, le partite dei Colchoneros saranno posticipate di soli quattro giorni rispetto all'inizio della Liga, dal 15 al 19 agosto, per decisione della società stessa: lo staff tecnico dell'Atlético preferisce disputare le prime tre partite in dieci giorni (casa contro il Málaga il 19, Villarreal il 23 e trasferta a Pizjuán contro il Siviglia il 29) piuttosto che in una sola settimana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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