Il Barcellona ha vinto 2-0 contro il Real Madrid in una partita di campionato, conquistando il titolo della Liga. È la seconda volta consecutiva che i blaugrana si aggiudicano il campionato. La partita si è disputata a El Clásico, una delle sfide più attese del calcio spagnolo. Questa vittoria rappresenta una novità storica, poiché per la prima volta dal 1932 un titolo della massima serie è stato assegnato in un match tra queste due squadre.

2026-05-10 23:08:00 Breaking news: Il Barcellona ha conquistato il secondo titolo consecutivo della Liga dopo aver battuto il Real Madrid 2-0 a El Clasico, rendendo così la prima volta dal 1932 che un titolo della massima serie spagnola è stato conquistato in una partita tra questi grandi rivali. Marcus Rashford e Ferran Torres hanno trovato la rete brillantemente nel primo tempo regalando alla squadra di Hansi Flick una vittoria memorabile al Camp Nou. L’allenatore tedesco, che ha guidato la squadra nonostante la morte del padre, punterà ora a un record casalingo del 100% per la stagione, eguagliando il record della Liga di 100 punti. Per il Real si concludono giorni infelici per il club, dopo le notizie di diversi scontri nello spogliatoio e le voci su un nuovo allenatore per la prossima stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona – Real Madrid 2-0: il Barça conquista il titolo della Liga al Clasico

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