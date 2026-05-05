La Liga | il Real rimanda la festa del Barça Atletico a due punti dalla Champions

Nella giornata di oggi in Spagna, il Real Madrid ha conseguito una vittoria che ha impedito al Barcellona di ufficializzare il titolo di campione di La Liga, mantenendo il divario di due punti tra le due squadre. L’Atletico Madrid si trova a breve distanza dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, grazie ai risultati ottenuti in questa giornata. La stagione prosegue con ancora molte partite da disputare.

Barcellona (Spagna) 5 maggio 2026 – Si prepara la festa a Barcellona per il titolo numero 29 della storia blaugrana, ma il Real Madrid riesce a rimandare di almeno un turno la festa catalana. I blancos vincono proprio nella trasferta tra le ramblas contro l' Espanyol e tengono viva, almeno aritmeticamente, la corsa al titolo. Alle loro spalle l' Atletico pensa alla Champions e nonostante una vera e propria squadra b in campo contro il Valencia, vince e ora è a 2 punti dalla certezza aritmetica della Champions League. In lotta Europa prova l'allungo il Celta Vigo con un successo fondamentale per il sesto posto in classifica, dietro invece è lotta serrata per evitare la retrocessione con solo il Maiorca a vincere tra le ultime 9, in attesa del Siviglia nel posticipo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 0 vs 2 ATLETICO MADRID | UEFA CHAMPIONS LEAGUE

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