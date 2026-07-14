L’Ice è ritornato a uccidere

Un’operazione dell’Ice si è conclusa con una sparatoria mortale a Biddeford, nel Maine. L’incidente, avvenuto sulla costa est degli Stati Uniti, riguarda l’agenzia federale di controllo dell’immigrazione. Al momento, sono poche le informazioni disponibili sui dettagli di quanto accaduto.

L’Ice, l’agenzia federale americana di controllo dell’immigrazione, è stata coinvolta in una nuova sparatoria mortale. Stavolta è avvenuta a Biddeford, nel Maine, costa est degli Stati Uniti, anche se i dettagli di quanto accaduto restano ancora pochi. La sparatoria è avvenuta attorno alle 8 di mattina ora locale, all’incrocio di un quartiere di Biddeford. Secondo la Maine Immigrants’ Rights Coalition la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale. Nel video ripreso da una telecamere di sicurezza della zona, si sente il rumore di almeno quattro spari. In un... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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LICE uccide ancora!

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