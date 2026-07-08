L’Ice torna a uccidere | ammazzato a Houston un cittadino messicano

Notizia in breve

Durante un controllo stradale a Houston, un agente dell’Immigration and Customs Enforcement ha sparato e ucciso un uomo di nazionalità messicana, che aveva tentato di investire l’agente. La sparatoria è avvenuta nel corso dell’intervento, con l’agente che ha aperto il fuoco per difendersi. La vittima è stata identificata come Lorenzo Salgado Araujo. La notizia è stata confermata dal direttore ad interim dell’agenzia federale.