L’Ice torna a uccidere | ammazzato a Houston un cittadino messicano
Durante un controllo stradale a Houston, un agente dell’Immigration and Customs Enforcement ha sparato e ucciso un uomo di nazionalità messicana, che aveva tentato di investire l’agente. La sparatoria è avvenuta nel corso dell’intervento, con l’agente che ha aperto il fuoco per difendersi. La vittima è stata identificata come Lorenzo Salgado Araujo. La notizia è stata confermata dal direttore ad interim dell’agenzia federale.
Un agente dell’ Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha sparato e ucciso un cittadino messicano durante un controllo stradale a Houston. Lo ha confermato David Venturella, direttore ad interim dell’agenzia federale, spiegando che l’uomo – Lorenzo Salgado Araujo – aveva tentato di investire l’agente, il quale ha aperto il fuoco. Venturella ha descritto la vittima come un « immigrato clandestino ». On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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