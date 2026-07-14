ice altra sparatoria mortale

Un uomo è stato ucciso in una sparatoria avvenuta in strada, mentre un'altra persona è rimasta ferita. La polizia ha confermato che all’interno dell’auto coinvolta ci sono stati diversi colpi di arma da fuoco, e che le autorità stanno indagando sul motivo dell’accaduto. Nessun dettaglio sui sospetti o sui possibili collegamenti con altre attività criminali. La scena è stata transennata mentre si svolgono le operazioni di rilievo.

di Carlo Calabrò NEW YORK La "cosiddetta" legge internazionale, secondo il Segretario di Stato Marco Rubio, vale poco. Anzi: è arrivato il momento di smantellare la Corte Penale Internazionale, "mattone per mattone se necessario", con una campagna che coinvolge il governo americano a diversi livelli: sanzioni, divieti di viaggio, revoche di visti. I giudici dell’Aia sono colpevoli di aver spiccato un mandato di cattura contro Netanyahu e di aver investigato le azioni dei soldati americani in Afghanistan. Perché l’unica legge che vale, per gli Stati Uniti, è quella degli Stati Uniti: quella del più forte. L’aveva fatto notare a gennaio Mark... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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ICE sotto accusa dopo sparatoria mortale a Minneapolis | Global Eye

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Usa, sparatoria durante operazione dell’Ice a Biddeford: un morto, indagini in corsoDurante un'operazione dell'Ice a Biddeford, negli Stati Uniti, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un uomo.

Temi più discussi: Usa, agenti Ice uccidono una persona nel Maine. Secondo caso in meno di una settimana; Usa, Ice uccide un colombiano nel Maine: l'immigrato aveva un permesso di lavoro; Agente dell’Ice uccide un uomo durante un controllo: secondo caso in pochi giorni; Sparatoria con agenti dell'Ice nel Maine: un morto a Biddeford. È il secondo caso in meno di una settimana negli Usa.

Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford,nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Ice.Lo ha reso noto il presidente della Camera dello stato Usa,Ryan Fecteau.Pochi giorni fa un'altra sparatoria mortale av x.com

La mattina di lunedì 13 luglio 2026, si è verificata una sparatoria mortale che coinvolgeva agenti dell'Immigrazione e della Dogana degli Stati Uniti (ICE) vicino a Pool Street a Biddeford, nel Maine. reddit

Sparatoria con agenti Ice nel Maine: morto un uomo, indagini in corsoSparatoria degli agenti Ice nel Maine, un morto a Biddeford: la polizia ricostruisce la dinamica dell'intervento e attesa l'indagine dell'Fbi. notizie.it

Sparatoria con agenti ICE durante controllo nel Maine, un morto: è la seconda vittima in meno di una settimanaUna persona è morta durante una sparatoria che ha visto coinvolti alcuni agenti dell'ICE a Biddeford, nel Maine (USA) ... fanpage.it