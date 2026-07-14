Il 10 luglio, la famiglia reale si è riunita a Highgrove House, con Harry, Meghan e i loro figli che hanno incontrato il Re. Durante l’incontro, Harry ha ricordato Lady Diana, dicendo: «Li abbraccio stretti». L’evento ha suscitato discussioni tra gli esperti riguardo alle ripercussioni sul rapporto tra Windsor e Sussex.

L’incontro tra Harry, Meghan, i loro figli e Re Carlo III, avvenuto lo scorso 10 luglio a Highgrove House, ha avuto un’eco planetaria. Gli esperti reali discutono ancora sull’impatto del colloquio nel lungo e accidentato percorso di riconciliazione tra Windsor e Sussex. Lo scorso 13 luglio è stata pubblicata una nuova intervista in cui il duca parla dei piccoli Archie e Lilibet Diana, accostando il suo modello educativo a quello della madre, Lady Diana. Apparentemente il discorso di Harry non è una frecciata contro la royal family, ma di fatto è impossibile non confrontare il rapporto tra genitori e figli proposto dal principe con quello che da decenni è la norma al Palazzo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Li abbraccio stretti”. La nuova intervista in cui Harry ricorda Lady Diana

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She and her mom enter a novel and marry a CEO and his son—but become their greatest loves instead!

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