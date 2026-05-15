Il gesto di Kate che ricorda Lady Diana e la curiosità dei media del mondo per Reggio Emilia
Durante una recente visita, la principessa Catherine Middleton ha compiuto un gesto che ha richiamato alla mente l’eleganza di Lady Diana, attirando l’attenzione dei media internazionali. Reggio Emilia si è trasformata in un punto di riferimento per il copione mediatico globale, che ha seguito con interesse l’evento. I social network si sono riempiti di commenti, ironie e analisi sulla scia di questa visita, evidenziando come l’attenzione pubblica si sia focalizzata sulla figura della principessa e sui dettagli del suo comportamento.
Dalla curiosità dei media di tutto il mondo verso Reggio, all’analisi a 360 gradi dell’eleganza della principessa Catherine Elizabeth Middleton, passando per l’immancabile ironia: la storica visita regale ha infiammato i social. Se parliamo di reali, non si possono ignorare buone maniere e stile. Elisa Motterle, esperta di galateo e bon ton, ha analizzato il perché la principessa Kate sia così amata. Nel cuore del discorso ci sono empatia e linguaggio del corpo. Si legge della capacità di Kate di creare subito calore e vicinanza. Col linguaggio del corpo, appunto: si parla di "mirroring", ovvero il ripetere (in modo discreto nel suo caso) postura e movimenti di chi hai davanti, vedi nel caso del saluto col sindaco Massari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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