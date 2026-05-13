La principessa si è recata a Reggio Emilia, dove ha incontrato alcuni bambini, stringendo loro la mano e abbracciandoli. Durante la visita, ha anche scattato alcune foto con una ragazza disabile. Indossava un abito azzurro e si è mostrata sorridente, mantenendo un atteggiamento semplice e naturale. La visita è avvenuta in un ambiente informale, con la protagonista che si è inchinata davanti ai più giovani.

La principessa si inchina davanti ai bambini. E incanta Reggio Emilia. Di azzurro vestita come spesso, sorridente, dai modi semplici stringe mani e abbraccia bambini. Del resto e' venuta per loro piccoli, il suo primo viaggio dopo la malattia l'ha dedicato ad approfondire l"eccellenza del modello educativo emiliano. Ad attenderla il sindaco Marco Massari e il prefetto Salvatore Angieri. La futura regina si e' avvicinata a chi le porgeva fiori e si abracciava. Ma soprattutto prima di entrare si inchinata davanti ai bambini, ha fatto selfie con Elizabeth, una giovane di Londra che gia' conosceva. Il viaggio e' iniziato. Tra poco e per due giorni la principessa visitera' scuole, laboratori e centri di ricerca.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, l'abbraccio con i bambini e le foto con una ragazza disabile: è la nuova Lady Diana

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