Un ex calciatore di Milan, Inter e della nazionale croata è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’operazione anticorruzione. L’arresto riguarda un’indagine su presunte autorizzazioni rilasciate illecitamente per un campeggio di sua proprietà a Tisno, sull’isola di Murter. L’indagine si concentra sul rilascio di permessi legati alla gestione della struttura ricettiva. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sul procedimento giudiziario o sulle accuse specifiche.

L’ex difensore di Inter e Milan e della nazionale croata Dario Simic è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anticorruzione in Croazia. L‘indagine riguarda il presunto rilascio illecito di alcune autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell’ex calciatore a Tisno, sull’isola di Murter. Oltre a Simic sono state fermate altre due persone. Dario Simic arrestato in Croazia L’ex calciatore e dirigente sportivo Dario Simic, che ha giocato per l’Inter e il Milan in Italia e per il Monaco in Francia nel primo decennio degli anni 2000, è stato arrestato in Croazia. A eseguire il fermo è stato l’Uskok, l’Ufficio per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata, che si occupa di corruzione, criminalità organizzata e crimini economici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Virgilio.it - Dario Simic ex calciatore di Milan e Inter arrestato nell'operazione anticorruzione su un campeggio in Croazia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Derby d'Italia: Inter Milan vs Juventus 1998/99 - Serie A Matchday 23 - San Siro

Notizie e thread social correlati

Dario Simic nei guai: l’ex Inter e Milan arrestato in Croazia nell’ambito di un’inchiesta per corruzioneUn ex calciatore croato, con passato in Italia tra Inter e Milan, è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’operazione anticorruzione condotta...

Ex Milan, terremoto in Croazia: arrestato l'ex difensore rossonero SimicUn ex difensore della nazionale croata e passato anche da Milan e Inter è stato arrestato a Zagabria.

Ex Milan, Dario Simic arrestato in Croazia con l'accusa di corruzioneNon arrivano belle notizie dalla Croazia, il quotidiano Jutarnji List ha riportato che l'ex difensore rossonero Dario Simic è stato arrestato con l'accusa di corruzione questa mattina dall'USKOK, l'uf ... msn.com

Cosa fa oggi Dario Simic, si è allontanato dal calcio: Ho 22 bar e vendo boccioni dell’acquaSimic è un imprenditore in Croazia e ha lasciato alle spalle il mondo del calcio: Lavorare con Zamparini era dura. Mi diceva ‘vai dall’allenatore e digli di cambiare quel giocatore' Nel suo palmares ... fanpage.it