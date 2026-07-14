Dario Simic ex calciatore di Milan e Inter arrestato nell' operazione anticorruzione su un campeggio in Croazia

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore di Milan, Inter e della nazionale croata è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’operazione anticorruzione. L’arresto riguarda un’indagine su presunte autorizzazioni rilasciate illecitamente per un campeggio di sua proprietà a Tisno, sull’isola di Murter. L’indagine si concentra sul rilascio di permessi legati alla gestione della struttura ricettiva. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sul procedimento giudiziario o sulle accuse specifiche.

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L’ex difensore di Inter e Milan e della nazionale croata Dario Simic è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anticorruzione in Croazia. L‘indagine riguarda il presunto rilascio illecito di alcune autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell’ex calciatore a Tisno, sull’isola di Murter. Oltre a Simic sono state fermate altre due persone. Dario Simic arrestato in Croazia L’ex calciatore e dirigente sportivo Dario Simic, che ha giocato per l’Inter e il Milan in Italia e per il Monaco in Francia nel primo decennio degli anni 2000, è stato arrestato in Croazia. A eseguire il fermo è stato l’Uskok, l’Ufficio per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata, che si occupa di corruzione, criminalità organizzata e crimini economici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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