Un ex calciatore croato, con passato in Italia tra Inter e Milan, è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’operazione anticorruzione condotta dall’USKOK e dalla polizia. L’arresto fa parte di un’indagine in corso sulla corruzione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle accuse specifiche o sui capi di imputazione. La notizia è stata confermata dalle autorità locali coinvolte nell’operazione.

Dario Simic, ex difensore della nazionale croata e con un passato in Italia con le maglie di Inter e Milan, è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anticorruzione condotta dall’USKOK, l’ufficio croato per il contrasto alla corruzione, insieme alla polizia. Secondo quanto riportano i media locali, l’indagine riguarda il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni per un campeggio di proprietà dell’ex calciatore a Tisno, sull’isola di Murter. Insieme a Šimic sono stati fermati anche l’ex funzionaria Neda Livljanic e Marin Mikšic, ritenuto dagli investigatori un intermediario. Gli inquirenti ipotizzano che tra il 2020 e il 2021 Livljanic abbia autorizzato il campeggio nonostante parte dei terreni non fosse edificabile e non rispettasse i requisiti urbanistici previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilfattoquotidiano.it - Dario Simic nei guai: l’ex Inter e Milan arrestato in Croazia nell’ambito di un’inchiesta per corruzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex Milan, terremoto in Croazia: arrestato l'ex difensore rossonero SimicUn ex difensore della nazionale croata e passato anche da Milan e Inter è stato arrestato a Zagabria.

Igli Tare indagato per corruzione e riciclaggio: l’ex ds del Milan coinvolto nell’inchiesta sull’ex vice premier albaneseIgli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione e riciclaggio.