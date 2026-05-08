Corruzione e sanità l' ex governatore Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anni

L'ex presidente della Regione Sicilia ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione durante l'udienza preliminare. È accusato di corruzione e traffico di influenze, e i suoi avvocati hanno deciso di optare per questa forma di giudizio alternativo, che consente di concordare con il pubblico ministero una pena con l’accordo delle parti. La decisione sarà ora valutata dal giudice.

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L'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione e traffico di influenze, nel corso dell'udienza preliminare, attraverso i suoi legali, ha chiesto il patteggiamento, un rito alternativo penale che permette all'imputato di concordare con il pubblico Mministero una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni Corruzione, al via l'udienza preliminare per Cuffaro: i suoi legali chiedono di patteggiare a tre anniÈ iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Appalti e sanità, Totò Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni; Cuffaro, il cerchio magico, la sanità. Oggi si decide sul processo; Dal rimpasto al rimpasticcio; Sicilia, Schifani cambia la giunta fra inchieste e liti nel centrodestra. Corruzione nella sanità siciliana, Cuffaro chiede di patteggiare una pena di tre anniMossa a sorpresa dell’ex governatore siciliano Totò Cuffaro accusato di corruzione per aver manipolato un concorso per la stabilizzazione di personale precario all’ospedale Villa Sofia Cervello. L’ex ... blogsicilia.it Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anniI pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge ... gazzettadelsud.it Depositata l'istanza di patteggiamento per Totò Cuffaro, a processo a Palermo per corruzione: la pena da applicare «su richiesta delle parti» è di tre anni, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare - facebook.com facebook Depositata l'istanza di patteggiamento per Totò Cuffaro, a processo a Palermo per corruzione: la pena da applicare «su richiesta delle parti» è di tre anni, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare x.com