Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati fotografati insieme a Broadway, dove la modella è tra le produttrici di uno spettacolo teatrale attualmente in scena. La loro presenza nello stesso luogo è stata catturata in una foto pubblicata sui social network, mostrando i due mentre si trovavano nello stesso ambiente. La modella ha recentemente annunciato il suo coinvolgimento nel progetto teatrale, mentre il pilota si trovava nel teatro per motivi non specificati.

Dopo mesi di inseguimenti e scatti rubati, Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno finalmente scelto di ufficializzare il loro legame mostrandosi alla luce del sole. L'occasione è stata un'uscita serale a New York, mercoledì 6 maggio, all'esterno del teatro che ospita lo spettacolo di Broadway The Fear of 13. I due sono stati fotografati mentre uscivano dall'edificio tenendosi per mano, confermando visivamente ciò che i fan sospettavano da tempo. Nonostante l'assenza di Lewis al Met Gala di lunedì scorso — giustificata dagli impegni sportivi nel Gran Premio di Miami — il pilota ha raggiunto Kim appena possibile per sostenerla in questa produzione teatrale, di cui l'imprenditrice è produttrice.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton allo scoperto: la prima foto insieme a Broadway

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