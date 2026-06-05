Kim Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme per la prima volta in un luogo pubblico. La coppia è stata fotografata mentre usciva da un ristorante e si dirigeva verso un'auto. Le immagini mostrano Kardashian con un cappotto nero e Hamilton con una giacca sportiva. La loro presenza insieme è stata confermata da testimoni presenti sul posto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata.

. Dopo mesi di indiscrezioni, apparizioni condivise e supposizioni alimentate dai media internazionali, la celebre imprenditrice americana e il campione di Formula 1 hanno scelto di ufficializzare il loro rapporto con una fotografia pubblicata sui social, mettendo fine alle speculazioni che circolavano da tempo.. Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di interrompere il silenzio che per mesi aveva alimentato indiscrezioni e rumors sul loro conto, trasformando una lunga serie di ipotesi in una conferma destinata a catalizzare l’attenzione del gossip internazionale. La coppia ha scelto di non nascondersi più e di raccontare pubblicamente il proprio legame attraverso il canale più immediato e seguito dell’era digitale: i social network. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Kim Kardashian Has Lewis Hamilton Over With Her Sisters

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Temi più discussi: Lewis Hamilton e Kim Kardashian, prima foto di coppia su Instagram; Mesi di indiscrezioni e incontri segreti, poi la foto che conferma tutto: Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia; Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il primo selfie di coppia; Kim Kardashian e Lewis Hamilton, ecco il primo selfie di coppia.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono ufficialmente una coppia anche sui social. L'imprenditrice statunitense ha condiviso sul suo profilo Instagram su Instagram un carosello di foto con la descrizione lately (ultimamente) e tra un selfie al mare e uno con g x.com

Perché circolano online voci di rottura tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian? reddit

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