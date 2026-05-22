Lewis Hamilton e Kim Kardashian | a Monza compare il murale di Tvboy per la coppia più glamour della Formula 1

A Monza è stato realizzato un murale dedicato a una coppia formata da un pilota di Formula 1 e una celebrità dello spettacolo. L’opera, creata dall’artista Tvboy, raffigura i due personaggi con un messaggio che include le parole “Dangerous curves. Kim & Lewis in Monza”. La composizione è stata pubblicata sui social dell’artista e ha attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati presenti durante l’evento. La scena si svolge nel giorno in cui si svolge il Gran Premio.

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