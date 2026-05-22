Lewis Hamilton e Kim Kardashian | a Monza compare il murale di Tvboy per la coppia più glamour della Formula 1
A Monza è stato realizzato un murale dedicato a una coppia formata da un pilota di Formula 1 e una celebrità dello spettacolo. L’opera, creata dall’artista Tvboy, raffigura i due personaggi con un messaggio che include le parole “Dangerous curves. Kim & Lewis in Monza”. La composizione è stata pubblicata sui social dell’artista e ha attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati presenti durante l’evento. La scena si svolge nel giorno in cui si svolge il Gran Premio.
Monza, 22 maggio 2026 – “ Dangerous curves. Kim & Lewis in Monza”. Così nella didascalia del post pubblicato sul proprio canale Instagram, l’artista e writer siciliano Tvboy (al secolo Salvatore Benintende) ha pubblicizzato il suo nuovo murales dedicato alla storia d’amore tra il pilota della Ferrari Lewis Hamiton e la notissima imprenditrice americana Kim Kardashian. https:www.ilgiorno.itvideomonza-lartista-tvboy-ritocca-il-murales-su-lewis-hamilton-e-kim-kardashian-xvdaqs4r L’opera è stata disegnata a Monza in un passaggio tra le vie Angelo Bellani e Achille Mapelli. Nel dettaglio raffigura i due -lui vestito con la divisa della “Rossa” di Maranello, lei con una tutina attillata- mentre si abbracciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lewis Hamilton And Kim Kardashian At Cecconis Restaurant In LA
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