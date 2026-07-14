L’Europa punta sull’India per la difesa

Il 27 gennaio 2026, a New Delhi, l’Unione europea e l’India hanno firmato due accordi, tra cui un accordo di libero scambio. Questa intesa, attesa da circa vent’anni, conclude trattative avviate nel 2007 e interrotte più volte a causa di questioni su tariffe, standard, dati e accesso ai mercati.

Il 27 gennaio 2026, a New Delhi, l’Unione europea e l’India hanno firmato due accordi. Il primo era atteso da vent’anni: un accordo di libero scambio che chiude una trattativa cominciata nel 2007 e bloccatasi più volte su tariffe, standard, dati, accesso ai mercati. Il secondo è passato quasi inosservato: un partenariato di sicurezza e difesa. Eppure, è quello che cambia davvero qualcosa nel modo in cui Europa e India si guardano. Per capire perché, bisogna partire da dove si è rotta la logica precedente. L’India acquista armi dalla Russia dai tempi della Guerra fredda. Caccia Sukhoi, MiG, sottomarini, carri armati, elicotteri: larga parte dell’arsenale indiano viene da lì, e quella catena di manutenzione e ricambistica non si sostituisce in poco tempo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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GE Just Priced Itself Out of India's AMCA Fighter Jet: Indian Defence News

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