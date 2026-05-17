Meloni sfida l’Europa sull’energia | La sicurezza non è solo difesa

La premier ha manifestato la volontà di spostare l'attenzione europea oltre la semplice difesa, chiedendo un approccio più deciso sulla gestione della crisi energetica. Durante un intervento ufficiale, ha ribadito la necessità di un cambiamento nelle strategie comuni per affrontare le difficoltà legate alle forniture e ai costi dell'energia. La richiesta arriva in un momento di crescenti tensioni tra i Paesi membri e le istituzioni europee sui modi da adottare per garantire l’approvvigionamento e la stabilità del settore energetico.

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La premier Giorgia Meloni chiede all’Europa un cambio di passo sulla crisi energetica. In una lettera inviata alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il governo italiano propone di estendere temporaneamente la deroga al Patto di Stabilità, già prevista per le spese di difesa, anche alle misure straordinarie contro il caro energia. La richiesta italiana. Secondo Meloni, l’aumento dei costi legato alla crisi in Medio Oriente, alle tensioni nello Stretto di Hormuz e agli effetti della guerra in Ucraina rischia di colpire in modo pesante famiglie, imprese e competitività europea. Per questo, scrive la premier, l’Unione deve mostrare “coerenza” e riconoscere che anche la sicurezza energetica è ormai una priorità strategica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni sfida l’Europa sull’energia: “La sicurezza non è solo difesa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni sfida lEuropa: agite subito o lItalia agirà da sola Sullo stesso argomento "Scorporare spese come per la difesa". Caro energia, Meloni incalza l'EuropaPiù coraggio sulla risposta alla crisi energetica e una deroga al Patto di Stabilità per le spese nei settori colpiti. Doppio vertice sull'Iran per Meloni: focus sulla sicurezza degli italiani e l'impatto sull'energiaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente", con il... Una gran sveglia di Draghi a Meloni L'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui x.com Ue, Meloni scrive a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di stabilitàL'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. È una responsabilità che ... iltempo.it Sorpresi e poi esclusi a Parigi e Londra? Perché Starmer non è l'unico a avere un problema di popolarità | Europa reddit Meloni sferza l'Europa: Sappia anticipare le crisi, non solo reagireLa premier partecipa al vertice della Comunità politica europea in Armenia. Nel suo intervento un lungo passaggio sulle politiche migratorie ma non solo. Tutti i temi toccati ... europa.today.it